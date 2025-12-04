Tras la finalización de la zafra 2025, Tucumán otorgará un subsidio a trabajadores azucareros

El Poder Ejecutivo de Tucumán firmó este miércoles un acta acuerdo con la Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria Azucarera (FOTIA), la Unión Argentina de Trabajadores y Estibadores Rurales (UATRE), la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA) y el Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (STIA) para que los trabajadores reciban un subsidio por los planes interzafra en los meses diciembre de este año y enero del 2026.

El acuerdo beneficiará a alrededor de 5.500 trabajadores. De acuerdo a los establecidos se desembolsará 1.000 millones de pesos en los dos meses.

El acta acuerdo establece que “tomando real conocimiento del momento que atraviesan estos trabajadores y con el fin de preservar la paz social, y preservar la paz y salud de los trabajadores, y teniendo en cuenta la actual situación financiera de la provincia se reconoce la ayuda financiera a estos sectores”.

El mandatario provincial, Osvaldo Jaldo, destacó la continuidad del diálogo con los sectores productivos y sindicales y subrayó la importancia de sostener políticas públicas que resguardaran el empleo en las economías regionales. Afirmó que el Gobierno provincial mantuvo una presencia activa en cada etapa del ciclo productivo. “Siempre el Estado provincial está presente en las diferentes actividades, tanto del sector industrial como del sector trabajador”, expresó y señaló que esa intervención se extendió desde el inicio de la zafra y recordó que, en numerosas oportunidades, la Provincia actuó como mediadora en los procesos paritarios.

“Este es un tema exclusivamente entre privados y los trabajadores de la actividad. Pero el este gobierno, sin embargo, ayuda a acercar las partes en las paritarias y garantiza que el acuerdo se cumpla”, sostuvo Jaldo.

El Gobernador remarcó que la Provincia acompañó el proceso productivo incluso una vez finalizada la zafra, etapa en la que un gran número de trabajadores quedó sin alternativas laborales. “En el momento que ya finalizó la zafra, donde los trabajadores nuestros no tienen otras alternativas. Ustedes saben que Tucumán no es una provincia que tiene regalías por minería ni por litio ni por petróleo. Es una provincia que vive exclusivamente de nuestras economías regionales”, explicó.

Jaldo planteó que la gestión debía sostener la articulación con los sectores productivos para resguardar el empleo. “Por eso es que al trabajo conjunto siempre hay que seguir haciéndolo de la misma manera, desde el comienzo hasta el final, porque cada una de las zafras tiene sus particularidades. No todas son las mismas. Por ahí hay una cuestión climática que influye, por ahí hay cuestiones de mercado que influyen, y por ahí tenemos zafras más buenas que otras, pero siempre los protagonistas somos los mismos, y siempre nuestra obligación y responsabilidad es preservar el eslabón más chico de esta cadena productiva, que es el trabajador”, afirmó.

