Intentaron pasar más de 65 kilos de marihuana en un "tour de compras"

En la tarde de hoy, efectivos del Escuadrón 67 "Catamarca", sobre la Ruta Nacional N° 38, a la altura del kilómetro 592 - Acceso Norte San Fernando del Valle de Catamarca, llevaron a cabo el registro de un ómnibus “tour de compras” que circulaba con itinerario Salta - Mendoza.

Con el rodado detenido, los uniformados procedieron inspeccionar la bodega, lugar donde hallaron tres bultos de grandes dimensiones que emanaban un fuerte olor a cannabis sativa, por lo que continuaron a identificar a los propietarios de los mismos.

Seguidamente, los efectivos lograron localizar a tres mujeres y abrieron los bultos, que acondicionaban mochilas infantiles, las mismas camuflaban el traslado de 60 paquetes rectangulares que contenían una sustancia vegetal.

Tras las pruebas de campo Narcotest, confirmaron la existencia de 65 kilos 868 gramos de marihuana.

Intervinieron en el hecho, el Juzgado Federal N° 1 y la Fiscalía Federal de Catamarca, que determinaron el decomiso de la totalidad de la droga y demás elementos de interés para la causa. Mientras que, las involucradas quedaron detenidas en infracción a la Ley 23.737.

