El mejor hockey del mundo vuelve a Santiago del Estero

03/12/2025

Del 9 al 14 de diciembre, la provincia de Santiago del Estero, recibirá a la élite del hockey mundial en el Estadio Provincial de Hockey.

Los Leones se enfrentarán a Pakistán y Países Bajos, mientras que Las Leonas medirán su intensidad y talento ante Alemania y Países Bajos.

Esta será la única oportunidad de poder ver a los Leones y las Leonas en Argentina antes del Mundial 2026 y alentarlos en este camino.

  • Martes 9 de diciembre
    19.00 HS | MASCULINO | PAÍSES BAJOS - PAKISTÁN
    21.30 HS | FEMENINO | ALEMANIA - PAÍSES BAJOS
  • Miércoles 10 de diciembre
    19.00 HS | MASCULINO | ARGENTINA - PAÍSES BAJOS
    21.30 HS | FEMENINO | ARGENTINA - ALEMANIA
  • Jueves 11 de diciembre
    19.00 HS | MASCULINO | ARGENTINA - PAKISTÁN
    21.30 HS | FEMENINO | ARGENTINA - PAÍSES BAJOS
  • Viernes 12 de diciembre
    19.00 HS | MASCULINO | PAKISTÁN - PAÍSES BAJOS
    21.30 HS | FEMENINO | PAÍSES BAJOS - ALEMANIA
  • Sábado 13 de diciembre
    19.00 HS | MASCULINO | ARGENTINA - PAÍSES BAJOS
    21.30 HS | FEMENINO | ARGENTINA - ALEMANIA
  • Domingo 14 de diciembre
    19.00 HS | MASCULINO | ARGENTINA - PAKISTÁN
    21.30 HS |FEMENINO | ARGENTINA - PAÍSES BAJOS

Para adquirir las entradas que ya se encuentran a la venta por: ticketek.com.ar

Más sobre: Deportes.

Noticias relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir