El mejor hockey del mundo vuelve a Santiago del Estero

Del 9 al 14 de diciembre, la provincia de Santiago del Estero, recibirá a la élite del hockey mundial en el Estadio Provincial de Hockey.

Los Leones se enfrentarán a Pakistán y Países Bajos, mientras que Las Leonas medirán su intensidad y talento ante Alemania y Países Bajos.

Esta será la única oportunidad de poder ver a los Leones y las Leonas en Argentina antes del Mundial 2026 y alentarlos en este camino.

Martes 9 de diciembre

19.00 HS | MASCULINO | PAÍSES BAJOS - PAKISTÁN

21.30 HS | FEMENINO | ALEMANIA - PAÍSES BAJOS

19.00 HS | MASCULINO | ARGENTINA - PAÍSES BAJOS

21.30 HS | FEMENINO | ARGENTINA - ALEMANIA

19.00 HS | MASCULINO | ARGENTINA - PAKISTÁN

21.30 HS | FEMENINO | ARGENTINA - PAÍSES BAJOS

19.00 HS | MASCULINO | PAKISTÁN - PAÍSES BAJOS

21.30 HS | FEMENINO | PAÍSES BAJOS - ALEMANIA

19.00 HS | MASCULINO | ARGENTINA - PAÍSES BAJOS

21.30 HS | FEMENINO | ARGENTINA - ALEMANIA

19.00 HS | MASCULINO | ARGENTINA - PAKISTÁN

21.30 HS |FEMENINO | ARGENTINA - PAÍSES BAJOS

Para adquirir las entradas que ya se encuentran a la venta por: ticketek.com.ar

