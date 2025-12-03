El mejor hockey del mundo vuelve a Santiago del Estero
03/12/2025
Del 9 al 14 de diciembre, la provincia de Santiago del Estero, recibirá a la élite del hockey mundial en el Estadio Provincial de Hockey.
Los Leones se enfrentarán a Pakistán y Países Bajos, mientras que Las Leonas medirán su intensidad y talento ante Alemania y Países Bajos.
Esta será la única oportunidad de poder ver a los Leones y las Leonas en Argentina antes del Mundial 2026 y alentarlos en este camino.
- Martes 9 de diciembre
19.00 HS | MASCULINO | PAÍSES BAJOS - PAKISTÁN
21.30 HS | FEMENINO | ALEMANIA - PAÍSES BAJOS
- Miércoles 10 de diciembre
19.00 HS | MASCULINO | ARGENTINA - PAÍSES BAJOS
21.30 HS | FEMENINO | ARGENTINA - ALEMANIA
- Jueves 11 de diciembre
19.00 HS | MASCULINO | ARGENTINA - PAKISTÁN
21.30 HS | FEMENINO | ARGENTINA - PAÍSES BAJOS
- Viernes 12 de diciembre
19.00 HS | MASCULINO | PAKISTÁN - PAÍSES BAJOS
21.30 HS | FEMENINO | PAÍSES BAJOS - ALEMANIA
- Sábado 13 de diciembre
19.00 HS | MASCULINO | ARGENTINA - PAÍSES BAJOS
21.30 HS | FEMENINO | ARGENTINA - ALEMANIA
- Domingo 14 de diciembre
19.00 HS | MASCULINO | ARGENTINA - PAKISTÁN
21.30 HS |FEMENINO | ARGENTINA - PAÍSES BAJOS
Para adquirir las entradas que ya se encuentran a la venta por: ticketek.com.ar
