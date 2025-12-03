El aumento irrisorio que fijó por decreto el Gobierno Nacional al Salario Mínimo, Vital y Móvil

El gobierno de Milei estableció este miércoles, de manera unilateral, la suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) para los próximos 10 meses en sintonía con la propuesta que habían presentado los representantes de las cámaras empresarias y muy, pero muy lejos, de los reclamos de los gremios.

Así quedó plasmado en la Resolución 9/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial. Ante la falta de acuerdo entre empresarios y representantes de los trabajadores en el Consejo del Salario, el gobierno libertario dispuso un esquema de actualización del SMVM que regirá desde el noviembre de 2025 hasta agosto de 2026.

La medida también modifica el cálculo de la prestación por desempleo, que pasará a depender de los valores vigentes del salario mínimo.

El esquema establece diez incrementos mensuales consecutivos del SMVM. El primer tramo, correspondiente a noviembre de 2025, fija un piso salarial de 328.400 pesos para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa. Es decir un aumento de apenas 6.200 pesos con respecto al SMVM vigente desde agosto pasado. Para quienes cobran por hora, el valor inicial es de 1.642 pesos.

Estos montos alcanzan a empleados regidos por la Ley de Contrato de Trabajo, al personal agrario, a la administración pública nacional y a organismos estatales empleadores. En los casos de jornadas reducidas o modalidades especiales, los valores se aplican de manera proporcional.

A partir de diciembre de 2025, el salario mínimo pasa a 334.800 pesos. En enero de 2026 se eleva a 341 mil pesos y en febrero alcanza los 346.800 pesos. Luego avanza a 352.400 pesos en marzo y a 357.800 pesos en abril. Desde mayo será de 363 mil pesos, en junio aumentará a 367.800 pesos y en julio a 372.400 pesos. El tramo final, correspondiente al 1° de agosto de 2026, fija el SMVM en 376.600 pesos.

Se trata de una suba, agosto 2025 contra agosto 2026 de apenas el 16,88%.

De esta manera las subas dispuestas por el gobierno de Milei, mes por mes, serán de:

Noviembre 2025 : 6.200 pesos

: 6.200 pesos Diciembre 2025 : 6.400 pesos

: 6.400 pesos Enero 2026: 6.200 pesos

6.200 pesos Febrero 2026: 5.800 pesos.

5.800 pesos. Marzo 2026 : 5.600 pesos

: 5.600 pesos Abril 2026 : 5.400 pesos.

: 5.400 pesos. Mayo 2026: 5.200 pesos.

5.200 pesos. Junio 2026: 4.800 pesos

4.800 pesos Julio 2026 : 4.600.

: 4.600. Agosto 2026: 3.600 pesos.

Los valores horarios acompañan la misma trayectoria módicamente ascendente. Desde diciembre ascienden a 1.674 pesos; en enero suben a 1.705 pesos; en febrero llegan a 1.734 pesos; en marzo alcanzan los 1.762 pesos; en abril avanzan a 1.789 pesos; en mayo se ubican en 1.815 pesos; en junio trepan a 1.839 pesos; en julio llegan a 1.862 pesos; y a partir de agosto, a 1.883 pesos.

La resolución también redefine el mecanismo de la prestación por desempleo. El beneficio se calculará como el 75% del salario mensual neto más alto que el trabajador haya percibido durante los últimos seis meses de la relación laboral. A su vez, se establecen límites vinculados directamente al salario mínimo: el monto no podrá ser inferior al 50% del SMVM vigente ni superior al 100%.

fuente: MinutoUno

Más sobre: Actualidad.



