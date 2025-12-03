Con la audiencia preliminar avanza el primer juicio por jurados en Salta

Se realizó hoy la apertura de la audiencia de admisión de pruebas en una causa por homicidio agravado que será la primera en llegar a debate con el sistema de juicio por jurados en Salta. Una vez finalizada la admisibilidad de pruebas se fijará la fecha para el inicio del juicio.

Esta instancia preliminar del nuevo modelo de proceso es presidida por el juez Guillermo Pereyra, vocal de la Sala VI del Tribunal de Juicio. Por el Ministerio Público interviene la fiscal Luján Sodero Calvet y, en representación del acusado, la unidad de litigio conformada por los defensores oficiales Karina Peralta y Nicolás Anuch.

Tras la apertura de la audiencia y no existiendo propuestas de resolución alternativa, el juez procedió a la identificación del acusado y, a continuación, la fiscalía y la defensa expusieron sus teorías del caso. En la dinámica de esta etapa le corresponde además a las partes argumentar sobre la utilidad de la prueba ofrecida. El juez evaluará el corpus y admitirá las pruebas que considere pertinentes. En el caso de surgir impugnaciones, serán analizadas por un juez revisor. El análisis de estas cuestiones preliminares puede llevar más de una jornada.

Una vez resuelta la instancia probatoria, se procederá a sortear el potencial jurado que intervendrá en el juicio.

