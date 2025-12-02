Concurso público para cubrir el cargo de Juez de Trabajo

El Consejo de la Magistratura de la provincia de Salta abrió una convocatoria a concurso público destinada a seleccionar postulantes para cubrir el cargo de Juez de Primera Instancia del Trabajo 1.

El período de inscripción se extiende desde el 2 al 13 de febrero de 2026, hasta las 13 hs. La inscripción debe realizarse inicialmente de forma digital mediante el Portal Digital del Consejo (POD), accesible desde la página web del organismo. Luego los postulantes deberán presentarse personalmente durante ese mismo período de inscripción para acompañar la documentación original.

Esto debe realizarse en la sede del Consejo de la Magistratura, ubicada en Avda. Bolivia 4671 - Sector Noreste - Ciudad Judicial - Salta, o en las Secretarías Administrativas situadas en los Distritos Judiciales del Sur –Circunscripción Metán y Circunscripción Joaquín V. González–, Orán y Tartagal, en el horario de 8 a 13 hs.

Los enunciados temáticos necesarios para la preparación pueden ser consultados y descargados desde la página web del Consejo, en la Sección "Concursos Magistrados" – Expte. Nro. 345/25, o directamente desde el Portal Digital del Consejo (POD).

Para mayor información los interesados pueden contactarse al teléfono (0387) 4258000 - Internos 1180 al 1186, o al correo electrónico: concursos@cmagistraturasalta.gov.ar. El sitio web oficial para consultar la convocatoria completa es www.cmagistraturasalta.gov.ar.

