Tucumán: adolescente detenido por la muerte de un menor de 10 años

Este lunes, se reportó al Sistema de Emergencias 911, la muerte del menor de 10 años. Mediante esa llamada, un adolescente solicitaba la presencia policial en una vivienda de la calle Paraguay al 100, en la capital tucumana, por el hallazgo del cadáver de la víctima, con quien compartía una estrecha amistad.

Inmediatamente, un equipo de la mencionada Unidad Especial dio inicio a una investigación, junto a personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) que, mediante averiguaciones y tareas de inteligencia en el lugar, buscaron reconstruir la cronología del lamentable hecho, determinar la causa del deceso y si hubo otros implicados en el mismo.

Posteriormente, el denunciante, un joven de 16 años que habría pasado la noche en la vivienda del fallecido, manifestó ser el autor del crimen, tras lo cual, fue aprehendido y trasladado al Centro de Admisión y Derivación donde permanece alojado y a disposición de la Justicia.

