Sueldos de empleados estatales: Catamarca, Salta y Tucumán

01/12/2025

Catamarca:

  • Jueves 4 de diciembre: docentes todas las terminaciones de DNI.
  • Viernes 5 de diciembre: empleados de organismos de la Administración Pública.

La fecha de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario ( aguinaldo) será anunciada en los próximos días.

Salta:

La Compensación Transitoria Docente fue depositada el sábado 29 de noviembre.

  • Martes 2 de diciembre: sectores de Salud y Seguridad.
  • Miércoles 3 de diciembre: educación y el resto de la Administración Pública Provincial.

Tucumán:

Parte complementaria (80%)

  • Miércoles 3 de diciembre:
    • Sistema Provincial De Salud (Si.Pro.Sa.)
    • Instituto Provincial De La Vivienda
    • Instituto De Previsión Y Seguridad Social De Tucumán
    • Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
    • Sociedad Aguas Del Tucumán
    • Dirección Provincial De Vialidad (D.P.V.)
  • Jueves 4 de diciembre:
    • Administración Central
    • Educación Establec.Provinciales -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 - Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)
    • Defensoría Del Pueblo
    • Instituto Provincial De Lucha Contra El Alcoholismo
    • Seguridad ( Dpto. Gral. De Policia-Direc. Gral. De Institutos Penales)
  • Viernes 5 de diciembre:
    • |Educación Establec.Provinciales -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 - Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)
    • Tribunal De Cuentas
    • Tribunal Fiscal De Apelación
    • Poder Legislativo
    • Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema De Just.-Just. Paz Legal)
    • Ministerio Público Fiscal
    • Ministerio Pupilar Y De La Defensa
    • Jubilados Fuera De Convenio
    • Renta Vitalicia-Héroes De Malvinas
    • Asignaciones Ex-Empleados Talleres De Tafí Viejo
  • Sábado 6 de diciembre:
    • Comunas Rurales
    • Municipios Del Interior
    • Dirección Recursos Hídricos
    • Ente Autárquico Tucumán Turismo
    • Ente Cultural De Tucumán
    • Instituto Provincial Acción Cooperativa Y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
    • Servicio Provincial De Agua Potable Y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
    • Ente Único De Reg.De Servic.Pub.Pcial. (E.R.S.E.P.T.)
    • Instituto Desarrollo Productivo
    • Ente Infraestructura Comunitaria
    • Inst.Promoción Del Azúcar Y Alcohol
    • Ente Autarq. Teatro Mercedes Sosa
    • Educación Establecimientos Públicos De G E S T I O N Privadas (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)

