Sueldos de empleados estatales: Catamarca, Salta y Tucumán
01/12/2025
Catamarca:
- Jueves 4 de diciembre: docentes todas las terminaciones de DNI.
- Viernes 5 de diciembre: empleados de organismos de la Administración Pública.
La fecha de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario ( aguinaldo) será anunciada en los próximos días.
Salta:
La Compensación Transitoria Docente fue depositada el sábado 29 de noviembre.
- Martes 2 de diciembre: sectores de Salud y Seguridad.
- Miércoles 3 de diciembre: educación y el resto de la Administración Pública Provincial.
Tucumán:
Parte complementaria (80%)
- Miércoles 3 de diciembre:
- Sistema Provincial De Salud (Si.Pro.Sa.)
- Instituto Provincial De La Vivienda
- Instituto De Previsión Y Seguridad Social De Tucumán
- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
- Sociedad Aguas Del Tucumán
- Dirección Provincial De Vialidad (D.P.V.)
- Jueves 4 de diciembre:
- Administración Central
- Educación Establec.Provinciales -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 - Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)
- Defensoría Del Pueblo
- Instituto Provincial De Lucha Contra El Alcoholismo
- Seguridad ( Dpto. Gral. De Policia-Direc. Gral. De Institutos Penales)
- Viernes 5 de diciembre:
- |Educación Establec.Provinciales -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 - Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)
- Tribunal De Cuentas
- Tribunal Fiscal De Apelación
- Poder Legislativo
- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema De Just.-Just. Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar Y De La Defensa
- Jubilados Fuera De Convenio
- Renta Vitalicia-Héroes De Malvinas
- Asignaciones Ex-Empleados Talleres De Tafí Viejo
- Sábado 6 de diciembre:
- Comunas Rurales
- Municipios Del Interior
- Dirección Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural De Tucumán
- Instituto Provincial Acción Cooperativa Y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
- Servicio Provincial De Agua Potable Y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
- Ente Único De Reg.De Servic.Pub.Pcial. (E.R.S.E.P.T.)
- Instituto Desarrollo Productivo
- Ente Infraestructura Comunitaria
- Inst.Promoción Del Azúcar Y Alcohol
- Ente Autarq. Teatro Mercedes Sosa
- Educación Establecimientos Públicos De G E S T I O N Privadas (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)
Más sobre: Catamarca.
Deja una respuesta
Noticias relacionadas