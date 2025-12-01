Rigen desde hoy nuevos aumentos en las tarifas de la luz y el gas

Las tarifas de electricidad y gas aumentarán en diciembre 2,8% en promedio, por una conjunción de factores que incluyen el recorte de subsidios.

Según las resoluciones 797/2025 y la 798/2025, publicadas este lunes en el boletín oficial, alcanzarán a usuarios residenciales, comerciales e industriales desde diciembre.

Fuentes oficiales señalaron a la agencia Noticias Argentinas el porcentaje de los incrementos que comienzan a regir a partir de hoy. El aumento pega en particular sobre los sectores asalariados cuyas actualizaciones salariales están por debajo de ese porcentaje.

A partir del arrastre a la cadena de comercialización, este aumento le pone un piso a la inflación de diciembre, que impacta en mayor medida en jubilados de la mínima, con aumentos en los valores de bolsillo por debajo de la inflación ya que no se actualiza el bono.

La suba de 2,8% en electricidad es prácticamente la misma en todo el país, pero en el caso del gas existen diferencias en las distintas zonas geográficas. El incremento decidido incluye aumentos en la generación y el transporte y un recorte en el nivel de ayuda estatal en toda la cadena.

A la suba de las tarifas de energía se le añaden los incrementos en el transporte, lo cual complica aún más los presupuestos nacionales. A todo este cuadro aún resta descifrar la nueva actualización en el precio de los combustibles.

*con información de agencia Noticias Argentinas

