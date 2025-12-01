Jaldo:"tenemos los índices delictivos más bajos de los últimos 25 años"

Durante el acto de lanzamiento del Operativo Policial de fin de año "Felices Fiestas", realizado hoy, el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, destacó que la gestión realizó un balance del primer tramo del mandato y expuso datos oficiales. Aseguró: “Tenemos índices concretos para demostrar que hemos mejorado la seguridad en la provincia de Tucumán”. Indicó que los homicidios se redujeron un 40% durante 2025 en comparación con 2024 y que los delitos descendieron un 30% en el mismo período. Agregó: “Tenemos los índices más bajos de los últimos 25 años” y afirmó que la Policía cumplió con los objetivos institucionales.

El mandatario dirigió palabras a los efectivos y mencionó el rol social de la institución. Señaló: “los tucumanos tienen que saber que ustedes (en referencia los policías) arriesgan la vida” y remarcó el compromiso asumido por las familias de cada integrante de la fuerza. Afirmó que durante los dos primeros años de gestión se ubicó a la Policía en el lugar institucional que correspondía para garantizar el cumplimiento de sus funciones.

Jaldo también sostuvo que el Estado mantuvo el control territorial en la provincia y expresó: “acá en Tucumán no hay tierras ocupadas por narcos”. Planteó como objetivo la profundización del trabajo contra la venta de sustancias ilícitas y dirigió un mensaje a las unidades especiales: “queremos llegar al año 27 sin droga a la provincia de Tucumán”. Indicó que enfrentó amenazas personales y afirmó: “cuando más nos amenacen más vamos a ir al frente”.

