Hasta el próximo viernes 5 estará vigente el Pase Libre Estudiantil

Así lo informó SAETA a sus usuarios, que este viernes 5 de diciembre, finalizará la vigencia del Pase Libre Estudiantil correspondiente al ciclo lectivo 2025 para todos los niveles educativos: inicial, primario, secundario, educación no formal, terciario y universitario.

Aquellos alumnos de nivel superior que deban rendir exámenes fuera de este plazo podrán solicitar el reconocimiento, en saldo, de hasta 6 (seis) boletos por materia rendida. Para ello deberán tener en cuenta que el pago de los boletos deberá realizarse siempre con la tarjeta estudiantil del titular del beneficio y, para el reconocimiento de los pasajes, tendrán que presentar la libreta universitaria o una certificación de examen donde se demuestre la asistencia a esa instancia evaluativa.

Este trámite podrá realizarse en la sede central de SAETA en Pellegrini esquina Corrientes (Salta Capital), de lunes a viernes de 8 a 15 hs.

