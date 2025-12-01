Funcionarios y Senadores analizaron el nuevo sistema de ingreso a las escuelas de la Policía de Salta

Para conocer los cambios implementados respecto del proceso de ingreso de postulantes a las escuelas de cadetes y suboficiales de la Policía de Salta, senadores recibieron el pasado jueves en reunión plenaria al ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras.

El funcionario explicó que una de las primeras medidas adoptadas tras su llegada a la cartera de seguridad fue reorganizar el sistema de ingreso a las escuelas de cadetes y suboficiales de la policía, que hasta 2024 dependía de la propia fuerza, trasladando la valoración de la primera etapa a la Universidad Nacional de Salta.

De esta forma, a partir de ahora la casa de altos estudios se hará cargo de los exámenes físicos e intelectual, corriendo los estudios médicos, psicológicos y ambiental por cuenta del sector privado, para una valoración integral de cada caso.

Solá aclaró que la idea es lograr una policía de mayor calidad desde el inicio mismo del aspecto formativo de sus integrantes, agregando que existieron inquietudes de los senadores que serán trabajadas con la plana mayor de la policía para ir perfeccionando el sistema.

Por su parte, la senadora Navarro destacó la actitud del ministro de concurrir al cuerpo, dado la existencia de un Proyecto de Declaración firmado por varios legisladores solicitando una extensión en los plazos vigentes.

También dijo que se planteó la posibilidad que los aptos físicos se puedan hacer en la parte pública y que se contemple que éstos se hagan con posterioridad a los exámenes físicos e intelectuales de la UNSa, de manera que sean afrontados solo por quienes queden seleccionados y no por todos los inscriptos.

Navarro fundamentó el pedido en la situación económica de los ingresantes y en que muchos de ellos provienen del interior provincial, con el costo adicional que ello conlleva, agradeciendo la predisposición puesta de manifiesto por el funcionario.

