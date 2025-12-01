En Santa Fé descubren más de 105 kilos de cocaína en un auto que salió desde La Quiaca

En la noche de ayer, efectivos de la Sección Seguridad Vial “Ceres” del Escuadrón Seguridad Vial “Rafaela” (Santa Fé) llevaron a cabo controles vehiculares sobre el kilómetro 289 de la Ruta Nacional N° 34, cuando procedieron a detener la marcha de un automóvil que provenía de la ciudad jujeña de La Quiaca.

Los uniformados continuaron con la inspección del rodado, con la asistencia de un can antinarcóticos, y observaron que el perro reaccionó de manera exaltada al pasar por la zona trasera del vehículo.

Ante la marcación positiva, los funcionarios tomaron contacto con la Fiscalía Federal Descentralizada de Rafaela, que autorizó el traslado del operativo hacia el asiento de la Subunidad. Allí, los efectivos profundizaron la inspección y detectaron que en el baúl y en los zócalos se ocultaban 100 panes que contenían una sustancia blancuzca.

Tras los resultados positivos de las pruebas de campo Narcotest, los gendarmes decomisaron un total de 105 kilos 911 gramos de cocaína, el automóvil y demás elementos de interés para la causa. Asimismo, el involucrado quedó detenido.

Más sobre: Jujuy.



