1 de diciembre: Día Mundial de la Respuesta al VIH/Sida

Cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Respuesta al VIH/Sida, una fecha destinada a informar, concientizar y promover acciones de prevención. Para 2025, organismos internacionales como ONUSIDA, OPS y OMS impulsan el lema “Superar las interrupciones, transformar la respuesta al sida”, que invita a fortalecer el acceso equitativo al diagnóstico, tratamiento y acompañamiento.

El diagnóstico oportuno continúa siendo fundamental; detectarlo a tiempo y acceder al tratamiento adecuado permite que las personas con VIH mantengan su calidad de vida y continúen sus proyectos. Aunque no existe una vacuna, el uso correcto del preservativo, junto con el testeo y el seguimiento temprano, siguen siendo herramientas esenciales para la prevención.

En Argentina viven 140.800 personas con VIH, con unos 5.300 nuevos diagnósticos anuales, principalmente por transmisión sexual. En Salta, en el primer semestre de 2025 se confirmaron 148 casos, el 66% en hombres. Los grupos más afectados son jóvenes de 20 a 29 años (52 casos) y adultos de 30 a 39 años (37 casos), que representan más del 60% del total.

La vía más frecuente de transmisión en niños continúa siendo la vertical. Con diagnóstico temprano y tratamiento en el embarazo, el riesgo es prácticamente nulo.

Durante el 2024, se registraron 34 partos de mujeres con VIH y se realizó el seguimiento de 40 niños expuestos de manera perinatal.

En lo que va de 2025, el Hospital Público Materno Infantil de Salta acompañó de manera integral a 28 mujeres embarazadas con VIH garantizando controles, acompañamiento y tratamiento para reducir al mínimo el riesgo de transmisión y brindar una atención segura tanto para la madre como para el bebé en toda la etapa perinatal. De estas 28 mujeres, nacieron 19 niños expuestos al VIH, a quienes se les brinda asistencia integral y controles continuos. Además, en el hospital se realiza el seguimiento activo de 40 niños con diagnóstico positivo de VIH.

