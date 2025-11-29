SDE: realizaban falsos controles viales y pedían pago de aranceles a los “tour de compras”

Gendarmes de la Unidad de Investigaciones Antidrogas “Santiago del Estero” realizó a lo largo de cuatro meses una exhaustiva labor investigativa que permitió seguir de cerca a una banda delictiva que plantaba controles viales falsos a los fines de recibir una compensación económica por parte de los colectivos que ofician como “tour de compras” a cambio de no ser controlados.

El pasado jueves, teniendo esos indicios, los gendarmes pudieron detectar a los involucrados sobre la Ruta Nacional N° 16, cuando desplegaban un dispositivo de control falso valiéndose de su condición de funcionarios públicos.

De esa manera, los uniformados pudieron reducir a tres hombres con prendas policiales. Además, constataron que se trataba de dos efectivos pertenecientes a las Fuerzas de Seguridad, y de un civil.

Ante esa situación, el Magistrado Interviniente ordenó que se realice cinco órdenes de allanamiento en Monte Quemado y Quimilí, en donde detuvieron a otro efectivo de una Fuerza de Seguridad.

Además, se secuestraron armas de fuego, chalecos balísticos, dinero en efectivo, vehículos, teléfonos y mercadería ilegal.

Más sobre: Santiago del Estero.



