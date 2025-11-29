Noviembre: transferencias a las provincias por recursos tributarios de origen nacional y transferencias de coparticipación

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un informe con análisis de transferencias a las provincias por recursos tributarios de origen nacional y transferencias por coparticipación con datos a noviembre de 2025.

La recaudación de los niveles nacionales, provinciales y municipales es trascendente para la ejecución de las políticas públicas y suele verse afectada por diversas razones. Una aproximación a la evolución real reciente de los Recursos de Origen Nacional transferidos a las provincias, que representan una buena parte de los ingresos provinciales, ya que, en promedio, en 2023, alcanzaron el 54,0% del total de ingresos provinciales (de los cuales 44,8% es en concepto de Coparticipación), indica que:

En noviembre de 2025, se observa una retracción interanual de los Recursos de Origen Nacional de 5,0% en términos reales (considerando una inflación en noviembre de 1,9%).

Por su parte, la Coparticipación Federal de Impuestos exhibió una caída de 5,1% real interanual.

La recaudación por IVA se redujo 3,1% interanualmente en términos reales comparando con la caída interanual de nov/24 de 3,7%.

Por su parte, Ganancias cayó 2,9% real interanual comparando con el desempeño positivo de nov/24: 7,4%.

Al analizar la situación provincia por provincia, se observa un comportamiento homogéneo. Todas las jurisdicciones registraron en noviembre una caída real en las transferencias de Recursos de Origen Nacional, destacándose Santa Cruz (-7,7%) y Tierra del Fuego (-7,3%) como las más perjudicadas. En contraste, las menos perjudicadas fueron Misiones (-2,6%) y Salta (-2,6%).

En cuanto a las transferencias por coparticipación (CFI), todas las provincias exhibieron caídas reales en el mes de noviembre de entre -2,7% y -6,6%.

Informe completo:

