Salta: piden precaución por los trabajos sobre RN 68 y 40 afectadas por la lluvia

La Dirección Nacional de Vialidad informó que en la mañana de hoy continúa las tareas de remoción de material depositado sobre la calzada producto de las lluvias que afectaron el Valle de Lerma y parte del Valle Calchaquí.

Los trabajos se llevan a cabo principalmente en la RN 68 y en la RN 40, ambas afectadas por las precipitaciones que se produjeron desde ayer por la tarde en la zona. En ambas rutas se produjeron cortes momentáneos, pero gracias a la intervención de los trabajadores viales se pudo restituir la transitabilidad, continuando hoy con las limpiezas.

En el caso de la RN 68, el agua invadió la zona de camino interrumpiendo el tránsito por al menos dos horas, mientras que en la RN 40 por el desborde el río Yacochuya el tránsito estuvo interrumpido y aproximadamente a las 3 de la mañana pudo habilitarse media calzada luego del trabajo de los viales del 5° Distrito.

Las tareas de remoción de material continuarán por lo que se solicita a los conductores atender las indicaciones de banderilleros, respetar la señalización provisoria de obra y circular con precaución debido a la presencia de maquinaria pesada

