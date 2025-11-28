LATAM unirá de forma directa Salta y Tucumán con Cusco en Perú
28/11/2025
Mediante la Disposición N° 43/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación, autorizó a la empresa LATAM Airlines Perú a explotar 15 nuevas rutas internacionales para vuelos de pasajeros y carga, que conectarán tanto a Buenos Aires como al interior del país con Perú y otros países.
De esta forma, la línea aérea de bandera peruana comenzará a volar el 30 de noviembre la ruta Lima (Perú) - San Pablo (Brasil) - Buenos Aires (Argentina) con siete frecuencias semanales.
Además, la disposición habilita a la empresa la operación de las siguientes rutas aéreas:
- Lima - Iguazú
- Lima - Rosario
- Lima - Mendoza
- Lima - Salta
- Lima - Córdoba
- Lima - Tucumán
- Lima - Neuquén
- Cusco - Iguazú
- Cusco - Rosario
- Cusco - Mendoza
- Cusco – Salta
- Cusco – Córdoba
- Cusco – Tucumán
- Cusco – Neuquén
Dichas rutas podrán tener escalas y conectar con las siguientes ciudades:
- Miami
- Nueva York
- Los Ángeles
- Washington
- San Francisco
- Orlando
- Río de Janeiro
- Punta Cana
- Santo Domingo
Es importante destacar que estas nuevas rutas son posibles gracias a los convenios bilaterales vigentes entre la República Argentina y la República del Perú, y del Memorándum de Entendimiento por Cielos Abiertos firmado en 2024.
Esta medida amplía la oferta de vuelos entre ambos países permitiendo una mayor conectividad regional, el fomento del federalismo y establece una ampliación del cuadro de rutas, lo que se traduce en más vuelos, mayor conectividad y mejores oportunidades para los pasajeros.
Como resultado de estas políticas, Argentina suscribió en total 52 Memorandos de Entendimiento y tratados de cielos abiertos con países de todo el mundo, constituyendo un récord global en cantidad y tiempo de aplicación. Así, ya se establecieron 39 nuevas conexiones internacionales que se encuentran operativas, fomentando un entorno de libre mercado e impulsando el desarrollo del turismo.
