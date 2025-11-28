Desde enero se pondrá en marcha un nuevo esquema de subsidios de gas y luz, a quienes alcanza

En el marco del período de transición hacia subsidios focalizados, la emergencia pública en materia tarifaria y del proceso de sinceramiento de los costos reales de la energía, el Gobierno Nacional publicó el nuevo esquema de subsidios focalizados en hogares vulnerables y dio inicio a una consulta pública que estará abierta durante 15 días hábiles.

El proyecto crea un régimen único y simplificado de subsidios para los consumos residenciales de energía eléctrica, gas natural, garrafa (GLP) y gas propano por redes. De esta manera dejan de ser utilizadas la segmentación por niveles N1, N2 y N3; el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas como esquemas separados.

En el nuevo sistema solo habrá dos categorías claramente definidas: hogares con subsidio y hogares sin subsidio, de acuerdo con sus ingresos, patrimonio y condición socioeconómica. Los primeros recibirán una bonificación sobre el valor de la energía; los segundos abonarán el costo pleno del servicio. La ayuda se dirigirá a hogares con ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales (equivalentes a $3.641.397). Las personas ya inscriptas en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deberán volver a anotarse; su información será migrada automáticamente, con posibilidad de actualización mediante declaración jurada.

Con este esquema se incorporan al nuevo régimen 3.364.065 usuarios del Programa Hogar. Pasarán a recibir el subsidio bajo reglas más claras y homogéneas, manteniendo la protección del Estado y ganando previsibilidad sobre el impacto del consumo en su factura. Aquellas personas usuarias de gas propano indiluido por redes y de garrafas de GLP de 10 kilos podrán inscribirse a partir del mes de enero mediante el formulario disponible en el sitio www.argentina.gob.ar/subsidios.

En electricidad, los hogares que califican tendrán una bonificación base del 50% todo el año, aplicada sobre un bloque de 300 kWh mensuales en los meses de mayor demanda y de 150 kWh en los meses templados.

En gas por redes, la regla general es que el 50% de subsidio se concentrará sólo entre abril y septiembre, que son los meses de mayor consumo, mientras que en los meses de bajo consumo no habrá subsidio. Los volúmenes de consumo subsidiado de gas natural se mantienen, ya que los bloques base vigentes contemplan las necesidades estacionales de cada región. De forma extraordinaria, y solo durante 2026, se incorpora una bonificación extraordinaria del 25% en enero para ambos servicios: en electricidad, ese mes el subsidio total será entonces del 75%, y en gas, que no cuenta con subsidio base en verano, la bonificación será del 25%. Ese componente adicional se irá reduciendo mes a mes hasta desaparecer por completo en diciembre de 2026. De esta manera, el nuevo esquema busca evitar saltos bruscos en las facturas justamente en los meses en que los hogares más necesitan consumir.

Para participar de la consulta pública de este nuevo esquema de subsidios, los usuarios pueden ingresar a https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/consulta-por-subsidios-energeticos-focalizados.

