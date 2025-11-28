Catamarca se suma al Régimen de Exportación Monitoreada

El Jefe de Gabinete Manuel Adorni; el director ejecutivo de ARCA, Juan Pazo; el Ministro del Interior, Diego Santilli; y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, participaron de una reunión en la que se anunció que cuatro empresas catamarqueñas comenzarán con la prueba piloto del Régimen de "Exportación en planta" con monitoreo a distancia de la Aduana. A partir del mismo, las compañías van a poder efectuar el control aduanero monitoreado de forma remota, lo que permitirá simplificar los trámites de exportación, disminuir costos y mejorar tanto los tiempos de producción como de sus envíos al exterior.

La iniciativa forma parte del trabajo conjunto del Gobierno Nacional con las provincias para promover el comercio exterior y la actividad privada, con menos trabas logísticas y reducción de costos, especialmente en sectores que colocan la mayor parte de su producción en el mercado internacional y tienen sus plantas lejos de los puntos aduaneros, como es el sector minero, que tiene fuerte presencia en Catamarca.

A partir de ahora, los exportadores catamarqueños habilitados bajo el régimen de exportación en planta podrán utilizar un Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) para realizar el monitoreo remoto de las cargas, reemplazando la presencia física del servicio aduanero. De esta manera, se simplificarán las actividades que implicaban el traslado del personal de ARCA a grandes distancias para autorizar las operaciones o, por ejemplo en el caso de la minería, a lo alto de la montaña.

Para acceder al sistema, los exportadores deberán estar inscritos en el Régimen de Exportación en Planta, tener una antigüedad mayor a dos años como Importador/Exportador registrado ante ARCA y cumplir con las condiciones técnicas y funcionales exigidas para el sistema de CCTV.

El régimen fue creado por medio de la Resolución General 5770/25 y apunta a beneficiar a 1.600 firmas exportadoras en todo el país.

“Esta medida es parte del proceso de modernización, simplificación y mejora de la competitividad que venimos llevando a cabo desde ARCA”, señaló Pazo.

Actualmente, ya hay más de 10 empresas activas en el plan piloto en las provincias de Mendoza y Santa Fe, y otras tres que se sumaron recientemente en Salta.

El objetivo del régimen es tender a una política económica que incentive la producción y comercialización de productos, en especial cuando los mismos se encuentran destinados a su exportación, y optimizar los recursos de control mediante el uso de tecnologías de monitoreo.

