Pagos de la ANSES para hoy jueves
27/11/2025 - Actualizado: 26/11/2025
Hoy jueves 27 de noviembre continúan los pagos de la Prestación por Desempleo y de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo. Estos últimos incluyen el aumento por movilidad del 2,08 por ciento.
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
- Titulares con documentos finalizados en 6 y 7.
Prestación por Desempleo
- Titulares con documentos terminados en 6 y 7.
