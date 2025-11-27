Oficializaron el aumento de jubilaciones y asignaciones familiares para diciembre

El gobierno de Milei oficializó este jueves la última suba del año en jubilaciones y asignaciones familiares que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Así quedó plasmado en las Resoluciones 359/2025 y 361/2025 publicadas hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular de dicho organismo, Fernando Bearzi.

La suba, del 2,34%, sigue la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) pero con dos meses de retraso. Por eso, este 2,34% que se aplicará en los haberes de diciembre próximo corresponde a la inflación medida en octubre pasado.

A través de la primera de estas resoluciones el gobierno libertario actualizó el monto de los haberes de todas las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), así como de la Prestación Básica Universal (PBU) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), para el período correspondiente a diciembre de 2025.

De esta manera, el haber mínimo garantizado para los jubilados pasará a ser de 340.879,59 pesos, mientras que el haber máximo se fijó en 2.293.796,92 pesos. En tanto, la base imponible mínima para el cálculo de aportes se ubicará en 114.808,17 pesos y la máxima en 3.731.212,01 pesos.

La resolución también detalló que el monto de la Prestación Básica Universal (PBU) se ubicará, a partir de diciembre, en 155.936,86 pesos; y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), será de 272.703,67 pesos.

Además, este mes incluye el pago del aguinaldo, por lo que, teniendo en cuenta a su vez el devaluado bono de 70 mil pesos cuyo pago en diciembre todavía no fue oficializado, los haberes quedarán conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima en diciembre: 581.319,38 pesos (jubilación de 340.879,59 + bono de 70mil + aguinaldo)

581.319,38 pesos (jubilación de 340.879,59 + bono de 70mil + aguinaldo) Jubilación máxima: 3.440.695,38 pesos (jubilación 2.293.796,92 + aguinaldo)

3.440.695,38 pesos (jubilación 2.293.796,92 + aguinaldo) Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): 479.055,5 pesos (PUAM 272.703,67 + bono de 70 mil + aguinaldo)

En tanto, mediante la resolución 361/2025, la Anses también ajustó los montos y los límites de ingresos de las asignaciones familiares. El incremento será el mismo que se aplicó sobre los beneficiarios del sistema previsional. También se actualizaron en igual proporción los límites y rangos de ingresos del grupo familiar que determinan el acceso y el monto a percibir.

A su vez, el Gobierno aclaró que cualquier integrante del grupo familiar cuyos ingresos supere los 2.511.024 pesos excluirá automáticamente a la familia del cobro de asignaciones, aunque la suma total no sobrepase el máximo estipulado en los nuevos anexos.

fuente: minutouno

