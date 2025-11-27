En tiempo extra y con el corazón en la mano Salta volvió al triunfo frente a Huracán

Anoche Los Infernales de Salta Basket recibieron al equipo mendocino de Huracán Las Heras, un pleito que se las trajo y terminó quedando para el local, 67-65, en tiempo suplementario –tras igualar en 57-. De esa manera Salta vuelve a la senda ganadora y suma su cuarto triunfo en seis encuentros. Los próximos partidos serán en la ruta, el 4 y el 6 de diciembre en La Rioja.

Lo que parecía una victoria sin demasiadas complicaciones, con un primer cuarto fantástico para Los Infernales, los de Las Heras se encargaron de complicar las cosas en los segundos diez minutos para que ese primer tiempo terminara igualado en 29.

Mucha dinámica en las transiciones para ambos. El Globo mendocino debía contrarrestar la ofensiva Infernal a la hora de evitar lanzamientos desde la línea de tres y el perímetro, mientras que los dirigidos por De Cecco tuvieron que luchar contra las torres en la zona pintada, tratando de que el exSalta Basket, Correa, no manejara las acciones a su antojo.

A partir del tercer período el choque entre salteños y mendocinos fue decididamente de alto voltaje, áspero con más garra y corazón que bien jugado. En ese universo de lucha constante Salta logró meter un pasaje alentador, con el salteño Maxi Torino encarando a los internos del rival, y corriendo la cancha para ingresar en el último capítulo arriba por tres puntos (44-41).

El bajo goleo quizás explique algunas situaciones: más luchado que jugado pero también demasiados yerros en las acciones de uno y otro. Sin embargo, la entrega fue total –Abratte, Abdalla, Binda, Genitti-, aguerrida defensa de los salteños para sostener una diferencia que para nada era decisiva.

Los últimos minutos del juego fueron a toda velocidad, tras haber rotado a sus dirigidos De Cecco dejó en cancha un quinteto con más dinámica que de juego estático, corrieron el rectángulo cada vez que pudieron, el rival también en esa misma sintonía trató de volar en cada ofensiva.

En el fragor de la lucha por cada posesión, Salta no liquidó a su rival cuando tuvo la oportunidad y los dirigidos por Pujol se las ingeniaron para dañar en el poste bajo, penetrando la canasta y descargando. En sus últimas dos acciones el local se equivocó y Correa empató sobre la chicharra, 57-57, y el partido se fue a tiempo extra.

Por un doble terminó ganando Salta frente al conjunto mendocino, diferencia que expuso a las claras lo duro que fue el encuentro. En esos cinco minutos finales apareció el norteamericano Hunter para en su discreta noche meter tantos fundamentales. Esta vez Salta tuvo que sacar más garra que juego para quedarse con un triunfazo: 67-65.

