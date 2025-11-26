Tucumán: como evoluciona la niña de 13 años que fue atacada con un arma blanca por un compañero de curso

El ministro de Salud Pública de Tucumán, Luis Medina Ruiz, encabezó una conferencia de prensa en la que se informó la evolución de la niña de 13 años internada en el respectivo efector tras el episodio ocurrido en una escuela de Alderetes.

El ministro describió el cuadro clínico y la intervención del equipo médico. Señaló que la niña ingresó con una herida de arma blanca en el hemitórax izquierdo que inicialmente parecía superficial, fue suturada y quedó en observación. Indicó que durante la noche se produjo un hemotórax, ya diagnosticado y tratado. Agregó que la paciente está consciente, lúcida, con tratamiento para el dolor y acompañamiento psicológico.

Siguiendo esta línea, Medina Ruíz destacó el rol del hospital al afirmar: “El efector es un centro de alta complejidad con excelentes profesionales; la niña está en terapia intermedia y la directora nos mantiene informados. Trabajamos coordinadamente con Educación y el gobernador sigue de cerca la situación. Nos preocupa la agresividad que se observa en la sociedad; estos hechos son aislados, pero ya estamos trabajando con equipos de Salud y Educación para contener a los compañeros del estudiante involucrado”.

Por su parte, la directora del Hospital del Niño Jesús, Inés Gramajo, describió cómo avanzó el cuadro y explicó que, inicialmente, la herida fue tratada y suturada. Añadió que, ante la aparición de dificultad respiratoria, se repitieron los estudios y se adoptó la conducta necesaria para drenar el hemotórax.

Finalmente, se refirió al acompañamiento brindado a la familia. “La niña permanecerá internada el tiempo necesario. Nuestros equipos trabajan tanto con ella como con su familia para asegurar un tratamiento integral”.

Jaldo: “No podemos controlar el cien por ciento de los alumnos, necesitamos la ayuda de la familia”

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió al estado de salud de la niña de 13 años que fue atacada ayer con un arma blanca por un compañero de curso, en la Escuela Media de Alderetes.

“Felizmente, la niña está bien, está estable y fuera de peligro”, comunicó Jaldo luego de hablar con el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz.

Sobre el hecho de violencia escolar, el Gobernador remarcó: “Nosotros no podemos controlar el cien por cien de los alumnos que concurren a las más de 1.000 escuelas que hay en la provincia de Tucumán. Por eso, en esto, nosotros necesitamos la ayuda del papá y la mamá, necesitamos la concientización a los chicos desde la casa”.

Asimismo, subrayó que “el Estado también tiene que estar presente”, y afirmó que el Gobierno de la Provincia, por medio del Ministerio de Educación, “está en las escuelas”. Sin embargo, indicó la dificultad de “cuidar a cada uno de los chicos de un hecho lamentable como este, en el que otro estudiante fue con un cuchillo a la escuela”.

“Nos preocupan estos hechos y sí vamos a tener que empezar a ampliar responsabilidades, porque si le echamos toda la culpa al docente, a la directora, al ministro de Educación o al Gobierno de la Provincia, no vamos a terminar de solucionar este problema. Esto hay que empezar a resolverlo desde la casa y desde ahí, nosotros, como autoridades, tenemos una gran responsabilidad cuando el chico ya entra a una institución educativa”, añadió el Gobernador.

A la vez, aseveró que “revisar a cada alumno, uno por uno, es casi imposible. Pero sí nos preocupa y sí nos estamos ocupando; vamos a poner un mayor énfasis en el control de cada uno de los chicos”.

