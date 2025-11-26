Solve For Tomorrow 2025: estudiantes de Campo Quijano transformaron problemáticas cotidianas en innovación social

Samsung Argentina celebró el cierre de la 12.ª edición de su programa educativo Solve For Tomorrow, con el anuncio del equipo ganador en un evento presencial en el Hotel Sheraton (Buenos Aires) que reunió a las cinco propuestas más destacadas del año. Esta fue la primera vez que el programa se realizó exclusivamente con equipos argentinos, con un enfoque verdaderamente federal: todos los finalistas provinieron del interior del país y los proyectos surgieron de comunidades del interior, destacando el compromiso local con el cambio social.

En el evento estuvieron presentes Lucas Shin, presidente de Samsung Argentina, Alfredo Vota Subsecretario de Políticas e Innovación Educativa de la Nación, Santiago Pordelanne, Subsecretario de Economía del Conocimiento de la Nación, Erika Pamela Solorzano, coordinadora de marketing y alianzas corporativas de UNICEF, y Tomás Santiago Cadelago, Director de Recursos Humanos de Samsung Argentina.

En el evento final, muchos de los estudiantes viajaron por primera vez a Buenos Aires para presentar sus proyectos ante un jurado multidisciplinario, compuesto por Gerardo Presman, Director Comercial Sr. de Consumer Electronics de Samsung, Alejandro Germe, Director de la Diplomatura en Bionegocios en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Federico Wiemeyer, periodista especializado en tecnología, Andrea Renzo, creadora de contenido y fundadora de Tecno.Lógicas y Julieta Schulkin, periodista y autora argentina especializada en tecnología y cultura digital.

Pero antes, el martes 25, los finalistas accedieron a una capacitación intensiva para fortalecer sus proyectos y preparar el pitch final durante la instancia de Bootcamp junto con una jornada inspiradora en el Samsung Experience Store de Samsung en Unicenter, donde trabajaron junto a mentores de la compañía y compartieron experiencias y conocimientos.

Las ideas finalistas reflejaron problemáticas locales profundamente arraigadas. Entre ellas, Solar Pack, el proyecto ganador de este año, buscó resolver la falta casi total de electricidad en una comunidad donde las familias quedan “a oscuras” durante la noche. El proyecto fue presentado por cinco estudiantes del Colegio N°5086 Coronel Julio Sergio Jovanovics, de Campo Quijano. “Solar Pack”. Se trata de una mochila con panel solar, diseñada para cargar dispositivos y brindar luz en zonas rurales

Otro proyecto apuntó a optimizar el uso del uniforme escolar, considerando la necesidad de quienes tienen sólo un ejemplar y no llegan a lavarlo y secarlo, generando esto feos olores de humedad o humo (Ténder Inteligente).

Premios

Equipo ganador y segundo puesto: un celular Galaxy S24 FE para el docente y cada integrante.

Finalistas: auriculares Galaxy Buds3 FE para el docente y cada miembro del equipo.

Además, Samsung otorgó un reconocimiento especial a los docentes que acompañaron a cada equipo finalista: recibieron diplomas y escucharon palabras de agradecimiento por parte de Laura Lenzi, responsable de Ciudadanía Corporativa de Samsung Argentina.

Impacto y relevancia del programa

Desde su lanzamiento en Argentina en 2014, Solve For Tomorrow ha sido un pilar de la estrategia de ciudadanía corporativa de Samsung, promoviendo el uso de herramientas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática) para abordar desafíos reales. En esta 12ª edición, el programa profundizó su alcance federal, con la participación de más de 3.000 estudiantes, 475 docentes y 751 equipos de 18 provincias.

El espíritu de la edición quedó plasmado en el compromiso de los participantes: proyectos surgidos de comunidades en contexto de vulnerabilidad y lejanía de centros urbanos, desarrollados por estudiantes que buscan un cambio en el mundo que los rodea.

Más sobre: Campo Quijano.



