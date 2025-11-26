Pagos de la ANSES para hoy 26 de noviembre

26/11/2025 - Actualizado: 25/11/2025

Hoy miércoles 26 de noviembre continúan los pagos de la Prestación por Desempleo y de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo. Estos últimos incluyen el aumento por movilidad del 2,08 por ciento.

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

  • Titulares con documentos finalizados en 4 y 5.

Prestación por Desempleo

  • Titulares con documentos finalizados en 4 y 5.

Más sobre: Actualidad.

Noticias relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir