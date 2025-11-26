Chicoana: cambió la fecha de vencimiento de su carné de conducir

Efectivos de la División Policía de Seguridad Caminera de Salta se encontraban haciendo un operativo de control vehicular en la ruta provincial 33 y le indicaron a un motociclista que se detuviera sobre la banquina. Al solicitarle la documentación correspondiente advirtieron que el carné de conducir estaba adulterado. Al colocarlo a trasluz se podía apreciar claramente que el año de vencimiento estaba corregido con lapicera negra. Con el ardid, el titular había estirado dos años la vigencia del documento vencido.

El sujeto llegó a una audiencia acusado por el delito de falsificación de documentos. El juez Javier Aranibar hizo lugar a un pedido de la defensa técnica y le otorgó al acusado una suspensión de juicio a prueba, por el término de un año.

Para sostener el beneficio, el imputado deberá fijar residencia y comunicar cualquier cambio en el plazo de 48 horas, comparecer cuando sea citado y someterse al cuidado del Área de Reglas de Conducta; abstenerse de consumir sustancias estupefacientes y de abusar del consumo de bebidas alcohólicas; no cometer nuevo delito.

Además, deberá donar artículos de limpieza a un centro de salud de Chicoana. Todo ello, con apercibimiento de revocarse el beneficio concedido.

*imagen ilustrativa

Más sobre: Chicoana.



