Salta Basket cayó frente a Jujuy como local y este miércoles recibe a Huracán de Mendoza

Un nuevo clásico volvió en la capital salteña, otro picante choque entre el local, Salta Basket, y el elenco jujeño en el marco de una nueva fecha de La Liga Argentina. Partidazo, como no podía ser de otra manera, donde el local no tuvo su mejor noche y cayó 80-73. Ahora los salteños volverán a presentarse en el Estadio Delmi este miércoles cuando reciba a Huracán de Las Heras de Mendoza, desde las 22.

Dirigidos por Guillermo Tasso la visita pisó la tierra del General Martín Miguel de Güemes decidido a quedarse con el triunfo. Sin embargo, el anfitrión no iba a permitir que el gran arranque de temporada en la segunda división sea interrumpido por su par norteño. Los dirigidos por el salteño De Cecco ganaron el primer cuarto por la mínima.

A partir de los primeros diez minutos el encuentro fue parejo, con una luz de ventaja para los jujeños que supieron tener las “máximas” a su favor, sobre todo en el segundo y último parcial.

La antesala del clásico norteño en LA exponía a dos combinados con gran poderío desde los 6,75 metros (línea de tres puntos), sin embargo los jujeños fueron más efectivos desde esa distancia mientras que Salta no tuvo el fuego de otras noches. A pesar de esto último, el local nunca bajó los brazos y fue por su cuarta victoria.

Enorme juego del oriundo de Campo Quijano, Nicolás Álvarez, defendiendo y chocando con los grandotes de Jujuy pero también reboteando y marcando del lado ofensivo. Junto con Botta y Hunter se encargaron de mantener a Salta cerca en el marcador. En la visita los mejores artilleros fueron Ramiro Stehli y Santiago Ibarra.

En el último capítulo Jujuy siguió más efectivo y sacó una diferencia de 12 puntos, distancia que frente a una floja noche de Los Infernales se hizo demasiado cuesta arriba. Sin embargo, los salteños sacaron el amor propio y esos 12 se redujeron a cinco pero no les alcanzó. Fue triunfo para la visita, 80-73, que de esa forma pone su récord 2/2 (dos ganados y dos perdidos).

Salta tendrá en pocas horas, el miércoles que viene, la oportunidad de revertir lo de esta noche y seguir por la senda por donde había comenzado con tres triunfos (dos de visitante). El miércoles recibirá a Huracán de Las Heras, desde las 22.

