Más de 1,6 millones de turistas se movilizaron durante en fin de semana XXL

El feriado de cuatro días de noviembre permitió un aumento del 21% en el número de turistas que viajaron, con un crecimiento real del 34% en el gasto total frente al mismo período del año pasado. El clima y la agenda de actividades y eventos fueron determinantes en los buenos resultados.

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el fin de semana por el Día de la Soberanía Nacional se desplazaron 1.694.000 turistas por la Argentina, un 21% más que en el mismo feriado de 2024. El crecimiento se vio favorecido por la combinación de un clima templado, una agenda nacional muy activa y el formato de cuatro días, que amplió las posibilidades de viaje.

La estadía promedio fue de 2,3 noches (un 15% superior a 2024). Este incremento se explica porque el año pasado el fin de semana tuvo sólo tres días.

El gasto promedio diario por turista fue de $ 91.317, un 3,7% menor en términos reales a 2024, reflejando un comportamiento más austero, pero sosteniendo el consumo básico en gastronomía, alojamiento y transporte.

En total, los turistas desembolsaron $ 355.789 millones el fin de semana, lo que implica un aumento del 34% real frente a los $ 196.233 millones gastados en 2024.

Los destinos con mayor movimiento fueron Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y las ciudades termales de Entre Ríos, que alcanzaron ocupaciones muy altas. También se destacaron Bariloche, Salta, Tucumán y los corredores serranos bonaerenses como Tandil. En la Patagonia, sobresalieron El Calafate, El Chaltén, Puerto Madryn y Los Antiguos.

SALTA

Los resultados del fin de semana colmaron las expectativas del sector, con niveles de ocupación altos para la época. De esta manera se posicionó entre las provincias del norte con mayor movimiento turístico para estas fechas. Se esperaba un fin de semana “con gran movimiento”, especialmente en los alojamientos de mayor categoría, con un flujo de visitantes intensificándose desde el jueves con la llegada anticipada de turistas que aprovecharon el clima y la variada agenda provincial. El fin de semana coincidió, además, con las celebraciones por el Día Nacional del Vino, lo que generó una programación especial desde el jueves 20 hasta el lunes 24 de noviembre, incluyendo degustaciones, promociones en vinotecas, descuentos en bares y actividades temáticas en alojamientos, reforzando el interés por los circuitos enológicos del Valle de Lerma, Cafayate y los Valles Calchaquíes.

Los visitantes aprovecharon los atractivos emblemáticos de Salta, entre ellos el Tren a las Nubes, el recorrido por la Quebrada de las Conchas, los pueblos históricos como Cachi y Molinos, la gastronomía regional y los circuitos de peñas folclóricas que suelen intensificarse en feriados largos. En conjunto, la provincia vivió un fin de semana con fuerte dinamismo turístico, destacada afluencia y expectativas al alza para la temporada que se aproxima.

JUJUY

Con una ocupación provincial que promedió el 71%, el movimiento turístico estuvo focalizado principalmente en la Quebrada, que volvió a consolidarse como la región más demandada. Por zonas, la Quebrada alcanzó el 81,4% de ocupación, seguida por los Valles con el 65,4%, la Yunga con el 58,4% y la Puna con el 36,4%, mostrando el comportamiento habitual de la estacionalidad turística jujeña. El gasto promedio diario por turista se estimó en $ 110.069, mientras que la estadía promedio se ubicó en 2,69 noches, en línea con la tendencia de fines de semana largos en la provincia.

Además del movimiento generado por los feriados, los visitantes recorrieron los principales atractivos naturales y culturales de Jujuy, entre ellos el Cerro de los Siete Colores en Purmamarca, el Pucará de Tilcara, la paleta cromática de la Serranía de Hornocal, los pueblos históricos de la Quebrada y los paisajes de altura de la Puna, que continúan posicionando a la provincia como uno de los destinos más elegidos del norte argentino.

La provincia ofreció una agenda cultural muy activa que fortaleció la llegada de visitantes. Entre los eventos destacados, la Cuarta Serenata a la Vicuña en Lipán reunió música, tradición y un almuerzo comunitario en plena puna jujeña; mientras que en Volcán y Humahuaca se celebró la Fiesta de Santa Cecilia, patrona de los músicos, con misas, procesiones y serenatas populares. En San Salvador de Jujuy, el Parque Xibi Xibi fue escenario del ciclo “Sonidos Elementales”, mientras que el Teatro Mitre y la Sala Galán presentaron propuestas de teatro y danza que sumaron atractivo a la capital. También se destacó el Festival del Tamal en Villa Jardín de Reyes, uno de los encuentros gastronómicos más tradicionales del fin de semana.

TUCUMÁN

La provincia vivió un fin de semana largo con muy buen movimiento turístico, impulsado por un alto nivel de reservas previas y una agenda variada de actividades. La movida arrancó con reservas hoteleras y parahoteleras del 59% en San Miguel de Tucumán, del 57% en Tafí del Valle, del 75% en San Pedro de Colalao, del 95% en San Javier, del 81% en Yerba Buena, del 70% en El Cadillal, del 80% en Tafí Viejo y del 70% en Monteros, que con la llega del fin de semana se vieron reforzadas.

El gasto promedio diario se estimó en $ 77.000 por persona. El movimiento estuvo fuertemente dinamizado por una amplia agenda de eventos, entre los que se destacaron el 8° Festival de la Caña de Azúcar en Leales; el PlumFestival Internacional de Cine de Animación en Tafí del Valle; el Seven de Rugby de Yerba Buena; el Congreso Nacional de Abogacía Joven; el VII Encuentro Nacional de Mixed Ability Rugby y Hockey; la 2ª Competencia Gastronómica Sabores al Disco en San Pedro de Colalao, y el Torneo Final Nacional de Tiro al Arco en la capital. Además, los visitantes aprovecharon los atractivos emblemáticos de la provincia, como el Cerro San Javier, los paisajes de altura y lagos de El Cadillal, y los circuitos naturales y gastronómicos de Tafí del Valle, consolidándose como destinos protagonistas del fin de semana.

LA RIOJA

Con un nivel de reservas moderado, que alcanzó el 30% en la ciudad capital, el 40% en Chilecito y el 40% en Villa Unión, el movimiento turístico del fin de semana largo se concentró principalmente en visitantes internos, impulsado por diversas actividades locales que alentaron a los riojanos a movilizarse dentro de la provincia. El gasto promedio diario por persona fue de $ 85.000 y la estadía promedio alcanzó los dos días.

Como es habitual, la gran estrella volvió a ser el Parque Nacional Talampaya, uno de los patrimonios naturales más imponentes del país, donde los turistas recorrieron sus cañones rojizos, formaciones monumentales y circuitos paleontológicos. También visitaron la Cuesta de Miranda, conocida por su ruta escénica entre montañas rojizas; la Laguna Brava, con sus paisajes de altura y flamencos andinos; y La Mejicana, con su histórico cable carril y circuitos mineros.

CATAMARCA

Comenzó el fin de semana largo con un nivel de reservas provinciales del 65%, que se fue incrementando con la llega espontánea de centenares de turistas. La misma situación se repitió en la ciudad capital, donde las reservas marcaban hasta el jueves niveles del 51% que se incrementaron con las llegadas improvisadas. La estadía promedio fue de dos noches. El movimiento final resultó moderado, pero sostenido en las distintas regiones de la provincia e impulsado por escapadas de corta distancia y actividades culturales y naturales típicas de esta época del año.

Los visitantes aprovecharon recorridos históricos y paisajes característicos del destino, entre ellos la Quebrada de las Señoritas, las Termas de Fiambalá, el Pucará de Aconquija, los circuitos de artesanías tradicionales y los miradores de la región de Ambato. San Fernando del Valle de Catamarca también concentró parte del movimiento, con propuestas urbanas, gastronomía regional y eventos locales que complementaron la oferta de naturaleza que distingue a la provincia. En conjunto, Catamarca transitó un fin de semana largo con buena afluencia turística, sostenida por su combinación de cultura ancestral, geografía única y actividades al aire libre.

