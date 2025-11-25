Lo detienen por crueldad animal, golpeó a un perro con un machete

Un sujeto que había sido condenado a pena de prisión condicional y que luego perdió esa modalidad por incumplimiento de las reglas de conducta quedó detenido hoy por orden de la jueza Norma Beatriz Vera, vocal de la Sala IV del Tribunal de Juicio de Salta.

En septiembre de 2019, Rodrigo Moisés Bonemann había sido condenado a tres años de prisión en suspenso por los delitos de actos de crueldad animal y amenazas con arma en perjuicio de E. M. M., en concurso real.

Posteriormente, en febrero de 2023, ante el reiterado incumplimiento de las reglas de conducta impuestas al condenado, la jueza ordenó su inmediata detención. Dispuso además que la ejecución efectiva de la pena se cumpla sin que deba computarse el tiempo transcurrido en libertad.

El sujeto fue demorado por la policía durante el fin de semana y hoy se hizo efectiva su detención.

En la sentencia condenatoria le habían enumerado a Bonemann una serie de obligaciones, como fijar domicilio, someterse al cuidado del Programa de inserción social y supervisión de presos y liberados y concurrir cada noventa días a comunicar su lugar de residencia. También debía realizar tratamiento psicológico previa indicación de un profesional idóneo y presentar las constancias correspondientes cada treinta días. Finalmente, en el fallo se le indicaba la obligación de realizar tareas de aseo o mantenimiento en la Dirección General de Protección Animal dependiente de la Municipalidad de Salta durante un año.

Posteriormente, el imputado solicitó a través de su defensor oficial la modificación de esta última regla, proponiendo en su reemplazo la entrega de una suma de dinero mensual a la dependencia municipal durante un año y la presentación de las constancias correspondientes al tribunal del 1 al 15 de cada mes.

Todas estas reglas debían cumplirse con apercibimiento de revocarse la condicionalidad de la pena dictada. No obstante, el 29 de noviembre de 2022 se envió citación al imputado para que acreditara el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia condenatoria y su modificatoria. El oficial encargado dio cuenta de que Bonemann ya no residía en el domicilio que había declarado y que el lugar tenía una nueva inquilina desde hacía cerca de seis meses. De esta manera, el sujeto incumplió la orden de no mudarse sin previo aviso y se desconocía su paradero.

Bonemann tampoco acató la obligación de donarle a la Dirección General de Protección Animal dos mil pesos al mes por el término de un año ni la de presentar las constancias que acrediten el cumplimiento del tratamiento psicológico indicado.

Rodrigo Moisés Bonemann fue condenado por un hecho ocurrido el 15 de septiembre de 2018 por la noche, en inmediaciones del loteo San Benjamín, sobre la ruta 26. El imputado golpeó con fuerza a un perro con un machete en el lomo, provocándole graves lesiones en la columna y médula espinal. Una mujer que observó su accionar lo increpó para que cesara la agresión y dio aviso a la policía. La denunciante refirió que recibió amenazas por parte del acusado.

*imagen ilustrativa

