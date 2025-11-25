Esteban Amat fue reelecto presidente de la Cámara de Diputados de Salta

En la Sesión Preparatoria de la Cámara Baja provincial, los diputados que integran la nueva composición legislativa designaron a las autoridades del Cuerpo por el periodo 2025 - 2027. Con el respaldo de todas las bancadas, el diputado Esteban Amat Lacroix fue ratificado como presidente de la Cámara.

Durante el plenario, también se designó al diputado Gastón Galíndez como vicepresidente primero, y a la diputada Soledad Farfán como vicepresidenta segunda.

Además de la elección de las autoridades del cuerpo, también se procedió a la designación de autoridades para Secretarías y Prosecretarías de la Cámara, donde fueron ratificados Raúl Medina como secretario Legislativo, y Pedro Mellado como prosecretario Legislativo; y se designó a Margarita Vega como secretaria Administrativa, y Saúl Jaramillo como prosecretario Administrativo.

En la ocasión, Amat Lacroix agradeció el respaldo unánime y la confianza de los legisladores de los distintos bloques políticos, y ratificó el compromiso en la consolidación y fortalecimiento de una Cámara federal y al servicio de la comunidad. Asimismo, convocó a todas las bancadas a trabajar de manera conjunta, con vocación, responsabilidad y compromiso, para impulsar leyes y proyectos que permitan seguir construyendo y avanzando hacia una Salta más justa, pujante y con mayores oportunidades para todos los salteños.

Más sobre: Política.



