A juicio una docente acusada de abuso sexual

Una docente(47) fue denunciada por la mamá de la niña damnificada (3). Refirió que en junio del año pasado, al regresar del trabajo, su madre (abuela de la víctima) le contó que mientras bañaba a su nietita comenzó a hablarla explicándole que tenía que cuidar su cuerpo y que nadie debía tocarla.

Entonces la nena le dijo que la “seño” le tocaba la colita. La denunciante señaló que días antes, los operadores del jardín maternal le habían informado que la menor no quería comer, que tenía dolores de estómago y estaba triste y callada. Manifestó que, según tenía entendido, la docente acusada era la encargada de llevar a los niños al baño.

La docente será juzgada como presunta autora del delito de abuso sexual simple agravado por ser encargada de la educación.

El juez Pablo Farah, vocal de la Sala III del Tribunal de Juicio de Salta, dictó auto de prueba y ordenó remitir la causa a la oficina correspondiente para que se asigne juez y se fije fecha del debate.

Justicia Salta

Más sobre: Judiciales.



