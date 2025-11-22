Se viene el clásico norteño, Salta Basket vs Jujuy Básquet

La acción de La Liga Argentina continuará este lunes cuando Los Infernales de Salta Basket reciban en el Estadio Delmi de la capital salteña a Jujuy Básquet, a partir de las 21.30. El equipo que dirige tácticamente Ricardo De Cecco atraviesa un buen momento con tres victorias en cuatro juegos –dos de visitante-.

Tras el enorme triunfo del lunes pasado, frente al siempre complicado Villa San Martín de Resistencia, Chaco, en el Delmi por 86-80, el elenco salteño siguió su preparación de cara al choque con los jujeños.

Antes del debut como local en la segunda división, Salta comenzó la temporada como visitante donde pudo traerse dos valiosas victorias de Santa Fe –derrotó a Colón y Santa Paula- y a pesar del esfuerzo y el gran partido no pudo frente a San Isidro, en Córdoba.

Este lunes Los Infernales afrontarán su segundo encuentro en casa y el quinto en la competencia de ascenso, el rival, clásico por cierto, llegará tras haber disputado tres partidos de los cuales superó a Independiente de Santiago (103-99) como visitante y perdió en Tucumán con Estudiantes (73-70) y la Villa chaqueña en el Estadio Federación (85-77).

El santiagueño y refuerzo infernal, Sahir Abdala, junto a sus compañeros atraviesa un muy buen momento. Se sumó al combinado salteño tras su paso por Jujuy Básquet. Luego del entrenamiento de este viernes el jugador se tomó unos minutos para atender al equipo del área de Comunicación y Prensa de Salta Basket.

Al ser consultado por su explantel, señaló: “Es un equipo nuevo en relación al de la temporada pasada, con muchos jugadores jóvenes donde predomina el tiro de tres. Creo que la clave va a estar en bajarle el porcentaje de tiros e imponer nuestro ritmo desde el principio del juego”.

Respecto a su pasado reciente, Abdala reconoce que será una noche especial, ahora con los colores infernales. “Desde lo personal va a ser un partido especial por mi pasado en Jujuy pero estoy enfocado al ciento por ciento en mi equipo, en Los Infernales, y en hacer lo que el cuerpo técnico me pida para ayudar a ganar”.

- ¿Cómo está el equipo para el lunes? “Estamos muy bien, entrenando duro y con un buen envión anímico que nos dejó la victoria contra Villa San Martín. Faltan pocos días así que estamos puliendo detalles para el partido con Jujuy”.

ESTE LUNES EN EL DELMI

En la Conferencia Norte este lunes, desde las 21.30, Los Infernales recibirán a Los Halcones jujeños en una nueva fecha de La Liga Argentina. El polideportivo Ciudad de Salta, más conocido como Estadio Delmi volverá a vibrar junto al representante salteño en la segunda división del básquet nacional.

