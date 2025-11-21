Presupuesto 2026: Sáenz junto a Adorni y Santilli

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvieron una reunión de trabajo con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

Durante el encuentro -realizado en Casa Rosada-, las autoridades repasaron sus prioridades de gestión y analizaron los desafíos comunes de cara al próximo año, haciendo especial hincapié en la elaboración del Presupuesto 2026 y en el avance de reformas clave para el país, como la modernización del mercado laboral, la actualización del sistema tributario y la reforma del Código Penal.

La reunión se desarrolló en el marco del proceso de diálogo que el Gobierno Nacional ha iniciado con las provincias, con el objetivo de fortalecer la cooperación federal, atender las necesidades planteadas por cada jurisdicción y construir consensos junto al Congreso para promover las transformaciones estructurales que impulsen el desarrollo y la generación de empleo.

