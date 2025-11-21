Por su línea telefónica lo identificaron como un pedófilo

Un sujeto de 32 años fue condenado a dos años y medio de prisión condicional por resultar autor del delito de tenencia de material de abuso sexual infantil con fines de distribución agravado por la participación de menores de trece años.

La jueza de Salta, María Cecilia Flores Toranzos, presidió la audiencia flexible y multipropósito en el marco de la cual se dictó la sentencia condenatoria.

La actividad ilícita del sujeto fue detectada a partir de un reporte del NCMEC (Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados), organización internacional destinada a ubicar menores perdidos y a combatir la explotación sexual infantil. Con este fin, la NCMEC estableció un mecanismo centralizado para que proveedores de servicios de internet reporten actividades sospechosas relacionadas con esta problemática.

Así llegó el alerta sobre el imputado. El reporte señalaba la posible tenencia y/o distribución de material de abuso y/o explotación sexual infantil por parte de un usuario de Salta, identificado a través de su línea telefónica. La actividad del condenado fue detectada cuando envió por whatsapp siete archivos de video. Inmediatamente se solicitó el allanamiento del domicilio del imputado y se procedió a su detención.

La jueza ordenó la extracción de muestras de ADN del sujeto para su posterior inscripción en los Bancos de Datos Genéticos.

