En dos procedimientos decomisan 97 neumáticos sin aval legal

El pasado miércoles al mediodía, gendarmes del Escuadrón 20 “Orán” desplegados sobre la Ruta Nacional N° 50, a la altura del kilómetro 10, detuvieron la marcha de dos vehículos (un toyota Corolla y un Fiat Cronos).

Al momento del control, los funcionarios detectaron que en ambos rodados, los ciudadanos transportaban 40 neumáticos de diferentes medidas y marcas, de las cuales no poseían ningún aval legal.

Intervino ARCA delegación “Orán” que dispuso el secuestro de la mercadería.

El segundo operativo tuvo lugar en la madrugada de ayer cuando los efectivos de la Sección "Chalicán" dependiente del Escuadrón 60 "San Pedro" inspeccionaron un vehículo sobre la Ruta Nacional N° 34, en la provincia de Jujuy.

Los uniformados detectaron 57 neumáticos de origen extranjero sin aval aduanero. Ante esa situación, Intervino la Unidad Fiscal Federal Jujuy y ARCA-DGA (Jujuy) que ordenó el secuestro de la mercadería en infracción a la Ley 22.415.

