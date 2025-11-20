ANSES: calendario de pagos del 20 de noviembre
20/11/2025 - Actualizado: 19/11/2025
Hoy jueves 20 de noviembre finalizan los pagos de jubilaciones y pensiones mínimas e inician aquellos que superan un haber mínimo; en tanto, continúan los de Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todos incluyen el aumento por movilidad del 2,08 por ciento. Además, comienza el cronograma de la Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo
- Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos concluidos en 8 y 9 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
- Titulares con documentos finalizados en 0 y 1.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos terminados en 8.
Asignación por Embarazo
- Titulares con documentos concluidos en 8.
Prestación por Desempleo
- Titulares con documentos finalizados en 0 y 1.
