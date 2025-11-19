Tareas de mantenimiento de señales viales sobre RN 68 camino a Cafayate

La Dirección Nacional de Vialidad intensificó las tareas que se realizan en las diferentes rutas de la provincia con el objetivo de optimizar las condiciones de seguridad para los usuarios que utilizan las vías nacionales.

Tal es el caso de la RN 68, en donde los trabajadores del 5° Distrito realizaron tareas de mantenimiento de la señalética integral que consistieron en la limpieza y despeje de malezas, el recambio de chapas y postes en mal estado y la colocación de nuevas señales.

Estas tareas que se concentraron en el tramo entre Talapampa y Cafayate beneficiarán a los usuarios, muchos de ellos turistas, que circularán con mejores estándares de seguridad con la incorporación de estas señalizaciones verticales.

Los trabajadores de Conservación del Distrito además continúan con el acondicionamiento y despeje de material de las banquinas y la limpieza de la zona de camino.

Si bien estos trabajos se reforzaron en los últimos días, son tareas que se vienen realizando desde el Distrito con personal y maquinarias de la institución. Se solicita a los usuarios atender las indicaciones en los tramos señalizados para su seguridad y la de los trabajadores.

