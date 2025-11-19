Intentaron pasar más de 46 kilos de cocaína acondicionados en un vehículo

El pasado domingo, gendarmes con la asistencia de un perro antinarcóticos, procedieron a detener la marcha de un automóvil Kia que oficiaba de remís, en el mismo viajaba el principal investigado, y otro vehículo que actuaba de “puntero” que era conducido por un hombre mayor de edad. Los funcionarios efectuaron las coordinaciones con los efectivos del Escuadrón 60 “San Pedro” (Jujuy) para desplegar un control sobre el Peaje Chalicán, RN 34.

Al registrar ambos rodados, los uniformados realizaron el pasaje con el perro detector de narcóticos, el cual confirmó la presencia de posibles estupefacientes al pasar por uno de los vehículos.

Ante la marcación positiva, el personal de la Fuerza requisó el paragolpes trasero y el sector lateral del guardabarros, en esos lugares detectaron un comportamiento donde se acondicionaban 45 “ladrillos” que contenían 46 kilos 867 gramos de cocaína.

La Unidad Fiscal Federal de Salta orientó el decomisó de la droga y del auto Kia, los cuales quedaron a disposición de la justicia. Asimismo, el conductor del rodado Toyota y el pasajero del remís quedaron detenidos, en infracción a la Ley 23.737.

Intervinieron en el operativo, la Unidad de Inteligencia Criminal "Jujuy" y el Grupo Operativo de Lucha Contra el Narcotráfico (GOCNOA).

Más sobre: Jujuy.



