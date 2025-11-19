Coronel Moldes: prisión perpetua para los dos imputados por el homicidio de los hermanos Suárez

El juez Eduardo Raúl Sángari, vocal de la Sala II del Tribunal de Juicio de Salta, condenó a pena de prisión perpetua a los dos hombres acusados por el doble homicidio de los hermanos Roberto y Néstor Suárez, ocurrido el 16 de febrero de 2024 en la finca La Unión (Coronel Moldes).

A Michel Jesús Suárez (27) lo consideró coautor de homicidio agravado por el vínculo, criminis causa y por alevosía en perjuicio de su padre, en concurso real con homicidio criminis causa y por alevosía en perjuicio de su tío.

El juez revocó la condicionalidad de una condena anterior (31/7/25) que tenía el imputado y unificarla con la presente en la pena única de prisión perpetua.

José María Enrique Chávez Herrera (24), en tanto, resultó condenado como coautor de homicidio agravado por alevosía y criminis causa (dos hechos) en concurso real.

Según consta en la causa, el hallazgo de los cuerpos sin vida de los hermanos Roberto y Néstor Suárez se produjo tras el alerta recibido por la policía en relación a un vehículo abandonado en la vía pública y la ausencia prolongada de los moradores en su finca de Coronel Moldes.

Los damnificados –adultos mayores- residían solos en La Unión. Uno de ellos tenía afectada la visión. El otro tenía la movilidad reducida por problemas en las piernas.

De la investigación surgió que los dos imputados se dirigieron a la propiedad de los Suárez y, luego de almorzar con ellos les exigieron la entrega del dinero que –especulaban- tenían guardado en una caja fuerte. Ante su negativa los agredieron con armas blancas en zonas vitales, provocando su deceso.

