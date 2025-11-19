Cambios en la estructura del Gobierno de Salta

El Poder Ejecutivo Salteño remitió a la Legislatura el proyecto de ley que redefine la estructura ministerial, proponiendo una organización compuesta por ocho Ministerios, una Jefatura de Gabinete de Ministros y la Secretaría General de la Gobernación, con el propósito de fortalecer la coordinación interna, optimizar la distribución de responsabilidades y mejorar el desempeño general de la administración provincial.

Se prevé la incorporación dentro de las competencias del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo de los aspectos relacionados a Justicia, que antes formaban parte del Ministerio de Seguridad, a fin de que este último esté totalmente centrado en la seguridad provincial y la prevención del delito.

Otro cambio previsto esta relacionado con el Ministerio de Producción y Minería, que refleja la creciente relevancia de la actividad minera en la economía provincial y la firme decisión del Gobierno de coadyuvar al desarrollo del sector por los beneficios que el mismo implica para la Provincia en su conjunto.

Según el medio, El Tribuno, se mantienen ocho ministerios y serán 27 las secretarías de Estado. El texto establece que el Gobernador ejerce las funciones gubernativa (formulación y dirección de las políticas de la Provincia) y administrativa (como titular de la Administración Pública). En este sentido, lo asistirá el Jefe de Gabinete de Ministros, ocho ministros y el secretario general de la Gobernación.

*con información de la Sec. Prensa Salta

