Informe fiscal: análisis de los ingresos, gastos y resultados del Sector Público Nacional, datos a octubre de 2025

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un informe fiscal con análisis de los ingresos, gastos y resultados del sector público nacional con datos a octubre de 2025, llegando a las siguiente conclusiones:

Superávit fiscal y financiero: En octubre de 2025, el Sector Público Nacional (SPN) presentó un superávit fiscal primario de $0,82 billones y un superávit financiero de $0,52 billones, luego de abonar intereses de deuda por $0,31 billones. El ajuste efectuado sobre el gasto público en 2024 continúa consolidándose, ya que en este mes se observó una reducción real en el gasto total de 24,1% respecto a octubre de 2023, lo cual compensa la disminución de ingresos del 10,8%.

los ingresos totales ascendieron a $11,99 billones, evidenciando una caída interanual de 2,5% en términos reales, fenómeno parcialmente explicado por la finalización del Impuesto PAIS y el efecto del REIBP. Con respecto a octubre de 2023, los ingresos presentan una reducción del 10,8% y de 8,0% en el acumulado de 2025 (primeros diez meses) en relación con el mismo período de 2023. Ingresos tributarios: el impuesto sobre Bienes Personales mostró una caída del 70,8% interanual, atribuible tanto al impacto del REIBP (vigente desde septiembre de 2024) como a la diferencia respecto a la base de comparación (por la prórroga de pagos en agosto y septiembre de 2024). El impuesto a las Ganancias registró una disminución del 8,0% interanual, mientras que el rubro "Resto de tributos" presentó una retracción del 39,7% interanual debido a la exclusión del Impuesto PAIS, descontinuado a finales de 2024 (en los primeros diez meses de 2025 habría aportado ingresos reales de $8,01 billones). Por su parte, los Derechos de Exportación disminuyeron 61,8% i.a., resultado de liquidaciones anticipadas (excluyendo enero) y medidas transitorias como el Decreto 682/2025, que redujo temporalmente las retenciones a 0%. Es previsible que durante los próximos meses se vuelvan a evidenciar caídas en la recaudación de este tributo. En contraste, los Derechos de Importación se incrementaron 26,2% interanual, principalmente por un aumento de importaciones, especialmente de bienes de consumo (+45,7% i.a. en septiembre y +64,9% entre enero-septiembre de 2025 vs igual período de 2024).

Metas con el FMI: luego de la modificación en las metas (revisión de agosto 2025), en 2025 (hasta octubre) el SPN acumula un superávit de $12,52 billones, ubicándose por encima de la meta de diciembre ($10,52 billones) por $2,00 billones.

