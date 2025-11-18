Aprobaron una serie de nuevas modificaciones en el Código Alimentario Argentino (CAA)

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó que en el día de la fecha se publicaron en el Boletín Oficial de la República Argentina las siguientes actualizaciones en el Código Alimentario Argentino (CAA):

Resolución Conjunta 9/25 - Incorporación del Sake

Se incorporó al Código Alimentario Argentino el Sake con el objetivo de garantizar estándares de calidad, seguridad e inocuidad alimentaria, permitiendo su producción, comercialización e inspección bajo un marco normativo claro y actualizado.

La incorporación del salvado de arroz al Código Alimentario Argentino (CAA) es una medida regulatoria que genera múltiples beneficios para la alimentación y nutrición en la población.

La característica “libre de gluten” propia del arroz, permite expandir el catálogo de alimentos aptos para el consumo de personas con celiaquía o sensibilidad al gluten, asegurando la inocuidad y la calidad. Industrialmente, la valorización de un subproducto de la molienda del arroz, promueve la economía circular y un uso más eficiente de los recursos.

Se incorporaron al CAA las harinas de algarroba, chañar y mistol. Además, se actualiza el artículo referido al Arrope, detallando su composición.

Estas harinas son productos naturalmente libres de gluten, lo que amplía las opciones seguras y nutritivas disponibles para la población con celiaquía. La medida también impulsa una cadena productiva más sostenible, favorece la reducción del desperdicio y contribuye a la preservación de los saberes tradicionales, esenciales para el patrimonio alimentario y cultural de nuestras comunidades.

Se modificó el CAA, en el artículo referido a obleas y galletas.

Esta actualización asegura que estos productos cumplan con estándares de calidad, seguridad e inocuidad alimentaria. La norma establece criterios claros sobre ingredientes, aditivos permitidos, consistencia, forma, rellenos, coberturas y límites máximos de sodio y colesterol según el tipo de producto.

Con esta actualización, se fortalece la transparencia en la rotulación de productos de repostería industrial.

