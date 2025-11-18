ANSES: quienes cobran hoy martes
18/11/2025 - Actualizado: 17/11/2025
Hoy martes 18 de noviembre continúan los pagos de jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todos incluyen el aumento por movilidad del 2,08 por ciento.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos concluidos en 6 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos terminados en 6.
Asignación por Embarazo
- Titulares con documentos finalizados en 6.
Más sobre: Actualidad.
Deja una respuesta
Noticias relacionadas