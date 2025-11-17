Salta: diputados y senadores electos que asumirán el próximo 24 de noviembre

Conforme a lo establecido por la Constitución de la Provincia, el próximo lunes 24 de noviembre se llevará a cabo la ceremonia de Incorporación y Sesión Preparatoria en la que prestarán juramento las diputadas y diputados proclamados electos tras los últimos comicios provinciales.

La ceremonia y Sesión Preparatoria de Diputados se realizará en dicha jornada, a las 11 hs en el Recinto de Sesiones de la Legislatura Provincial (Salta Capital), donde se tomará juramento a los legisladores y legisladoras que cumplirán mandato hasta el año 2029.

Previamente, a las 8:30 hs, se llevará a cabo la sesión de la Cámara de Senadores, donde se tomará juramento a los legisladores proclamados electos para ocupar una banca en la Cámara Alta provincial.

Elección de autoridades de la Cámara de Diputados

Una vez incorporados los legisladores y legisladoras, se llevará a cabo la elección de autoridades del Cuerpo, de las respectivas Secretarías y Prosecretarías de la Cámara Baja, para el periodo 2025 – 2027.

Los 30 diputados que asumen

Asumirán por un mandato de cuatro años (2025-2029) los legisladores y legisladoras representantes de los siguientes departamentos:

DEPARTAMENTO ANTA

Cuellar, Juan

Orellana, Francisco

Alabi, Enzo

DEPARTAMENTO CACHI

Plaza, Miguel

DEPARTAMENTO CAPITAL

Kripper, Guillermo

Ibarra, Marianela

Fonseca, Frida

Galíndez, Gastón

Cansino, José

Davids, María Elena

Virgili, Eduardo

Domínguez, Fernanda

Lastra, Franco

Cayo, María Victoria

DEPARTAMENTO CAFAYATE

Peñalba, Patricio

DEPARTAMENTO CHICOANA

Ayón, Emanuel

DEPARTAMENTO IRUYA

Chosco, Oscar

DEPARTAMENTO METÁN

López, Sergio

García, Rodrigo

Dantur, Gustavo

DEPARTAMENTO ORÁN

Lara Gros, Marcelo

Valenzuela, Alejandro

Esper, Alejandro

DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA

Orozco, Gustavo

Marinaro, Marianela

DEPARTAMENTO RIVADAVIA

Segundo, Rogelio

Catardo, Marcos

DEPARTAMENTO SAN MARTÍN

Restom, Jorge

Goicoechea, Mónica

Arce, Nicolás

Acreditación y accesos

A los efectos de cumplimentar con los requerimientos de seguridad del edificio, se dispuso que el ingreso de legisladores e invitados se realice por el acceso principal del sector de estacionamiento del Palacio Legislativo, habiéndose limitado la capacidad de la planta alta y en especial del Recinto de Sesiones.

En el caso de los medios de prensa, se realizará la acreditación mediante formulario online, que también estará disponible hasta el 18 de noviembre en los sitios web institucionales del Senado y de Diputados.

El retiro de las acreditaciones se llevará a cabo en la oficina de Prensa de Diputados, los días miércoles 19 y jueves 20 del corriente, en el horario de 08:30 a 14:00.

Se ha previsto que el acceso para la prensa se realizará por uno de los ingresos situados en el sector de estacionamiento de Diputados, ubicándose los mismos en el patio central de la Legislatura, donde dispondrán de pantallas y podrán tomar contacto con los legisladores y funcionarios para la realización de su labor. Las respectivas ceremonias y sesiones serán transmitidas en vivo por los canales institucionales de YouTube y Facebook de ambas Cámaras, y las imágenes estarán disponibles en sus plataformas digitales durante la jornada.

