Salta Basket arranca la temporada 25/26 de local, hoy recibe a Villa San Martín de Chaco

Los Infernales comenzarán a desandar este lunes en la provincia una nueva temporada en la segunda división del básquet nacional. Desde las 21.30 hs recibirá al elenco chaqueño de Villa San Martín en el Estadio Delmi.

Será un duelo de alto voltaje si se tiene en cuenta que ambos combinados llegarán tras un gran arranque en La Liga Argentina. La Villa lo hará tras ganar sus tres primeros juegos como local y caer como visitante el sábado último, mientras que los dirigidos por el salteño Ricardo De Cecco ganaron dos de los tres choques en la ruta.

El buen funcionamiento que el representante salteño en LA mostró en Santa Fe y Córdoba ilusiona en el marco de una competencia durísima y extensa, con 34 equipos que pelearán por llegar a lo más alto del podio.

Tras recibir a la Villa chaqueña Salta tendrá otros dos encuentros en su fortaleza: lunes 24 vs Jujuy y miércoles 26 vs Huracán de Las Heras. Los dirigidos por Eduardo Japez, por su parte, seguirán viajando por el norte argentino para enfrentar el miércoles a Jujuy Básquet, en el Estadio Federación de esa provincia.

Los Infernales vuelven al Estadio Delmi a reencontrarse con su público, con la esperanza de que los salteños sigan acompañando y apoyando al equipo de la provincia en la segunda división del básquet nacional. Las entradas tendrán un único valor general de 8 mil pesos, se empezarán a vender una hora antes del partido por las boleterías del estadio.

EL PARTIDO

SALTA BASKET vs Villa San Martín

Día: lunes 17 de noviembre

Hora: 21.30

Estadio: Polideportivo Delmi

Árbitros: Gustavo Danna (1er juez) y Andrés Barbarini (2do juez)

Comisionado Téc.: Román Guantay

Conferencia Norte

LOS PARTIDOS EN EL DELMI

Lunes 17 vs Villa San Martín (Chaco) (21.30 h)

Lunes 24 vs Jujuy Básquet (21.30 hs)

Viernes 9 vs Huracán de Las Heras (22 h)

Más sobre: Deportes.



