Presentación de "Jujuy Agrodiversa", el Plan que proyecta el crecimiento productivo de la provincia hasta 2035

El gobernador jujeño, Carlos Sadir, lanzó Jujuy Agrodiversa, el Plan vinculado a la "sustentabilidad ambiental, generación de empleo genuino y riqueza para Jujuy”, explicó el mandatario.

Este Plan, impulsado desde el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, fue elaborado con la cooperación técnica del IICA y el financiamiento del BID, reafirmando la importancia de Jujuy en la agenda internacional de desarrollo sostenible. Lo definen como la hoja de ruta que guiará el crecimiento rural y agroindustrial de la provincia durante la próxima década.

"Jujuy Agrodiversa" propone un modelo de desarrollo territorial inclusivo, sostenible y competitivo, construido junto a productores, comunidades, instituciones y el sector privado. Es una apuesta concreta para diversificar la matriz productiva, generar más oportunidades y fortalecer la identidad productiva en cada rincón de la provincia.

Acompañaron el lanzamiento del plan, autoridades provinciales y municipales; referentes del sector privado; intendentes y comisionados.

