Pagos de la ANSES para el lunes 17 de noviembre
17/11/2025 - Actualizado: 16/11/2025
Este lunes 17 de noviembre continúan los pagos de jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todos incluyen el aumento por movilidad del 2,08 por ciento.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos concluidos en 5 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos terminados en 5.
Asignación por Embarazo
- Titulares con documentos finalizados en 5.
