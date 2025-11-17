Estreno en Salta del documental "Ricardo Vilca - Quebrada, Música y Silencio-"

Se estrena en Salta el documental “RICARDO VILCA -Quebrada, Música y Silencio-”, con dirección de Javier García. La película ha tenido una excelente recepción en el público, proyectándose en más de veinte ciudades del país. Siendo la primera de una “Trilogía de músicos jujeños” que el director lleva adelante, y cuya segunda película es sobre el quenista humahuaqueño Mariano Uña Ramos, proyecto que se encuentra en etapa de postproducción.

La proyección del documental está programado para éste jueves 20 de noviembre a las 19.30 hs, en la Sala Walter Adet de la Biblioteca Provincial (Av. Belgrano 1002 - Salta), con entrada libre y gratuita; y contará con la presencia de su director.

Será la primera de una serie de presentaciones que incluyen la ciudades de Cafayate y San Carlos.

SINOPSIS

En Humahuaca, la familia del músico Ricardo Vilca, continúa la tradición de organizar un encuentro cultural que iniciara el propio artista años antes de su muerte. A partir del mismo, el documental reconstruye la vida de este particular músico que buscó romper los límites del folklore; que intentó dejar huella como maestro rural; y que luchó frente al prejuicio de sus pares; interpretando magistralmente, sonidos y silencios de la quebrada.

FICHA TÉCNICA

Título: “RICARDO VILCA -Quebrada, Música y Silencio-”

Dirección: Javier García

Guión: Germán Loza / Javier García

Producción Ejecutiva: Nuria Arnaud

Fotografía: Andrés Rocca / Martín Frías

Sonido: Julián Del Cosmos

Montaje: Luciano Nacci

Producción: Javier García

Investigación: Javier García

Música: Ricardo Vilca

Año: 2020

Duración: 124'

País: Argentina

Género: Documental

Calificación: ATP -Se recomienda la compañía de un adulto para público infantil.

SOBRE LA PELÍCULA

“RICARDO VILCA -Quebrada, Música y Silencio-”, es la ópera prima de Javier García. La producción de este documental contó con el apoyo del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), además del Programa PAR de Apoyo a la Realización Artística y Cultural, dependiente de la Secretaría de Arte y Cultura de la Universidad Nacional de La Plata; de Mecenazgo, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires; del Ministerio de Cultura de la Provincia de Jujuy; de la Municipalidad de Humahuaca (Jujuy).

A su vez, recibió el aval institucional del Instituto de Etnomusicología de la Ciudad de Buenos Aires, de la Escuela Superior de Música de Jujuy y del Mozarteum Filial Jujuy. El proyecto fue declarado de “Interés Cultural” por la entonces Secretaría de Cultura de la Provincia de Jujuy y de “Interés Municipal, Social, Cultural y Educativo”, por el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Humahuaca.

La película formado parte de la Selección Oficial del 7º Festival Latinoamericano de Cine de Quito (FLACQ), Quito, Ecuador; del 4º International Folklore Film Festival (IFFF), Thrissur, India; del 11º Latino & Native American Film Festival (LAAFF), New Haven, EEUU; y del 8º Festival de Cine con Riesgo, Florencio Varela, Argentina. Además de formar parte de la 7º edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas. Estrenandose en gran cantidad de salas de la Argentina.

Ricardo Vilca, fue un músico y maestro rural humahuaqueño (1953-2007). Su obra, además de original, es portadora de una singular fuerza y transmisora, como pocas, de la identidad del altiplano jujeño. Sin embargo, no fue aceptada en un primer momento, por lo que Vilca transitó casi toda su carrera con dificultades para poder producir sus discos; que fueron tres: “La magia de mi raza” (1992), “Nuevo día” (1997) y “Majada de sueños” (2003), todosellos con el conjunto Ricardo Vilca y sus amigos. A los que se les suma un casete grabado en 1989, llamado “Sueños de mi tierra”.

Sobre el Director

Javier García, nació en Mar del Plata. Desde su adolescencia se ha formado de manera autodidacta en teatro y cine. En el año 2013, estrenó su unipersonal “Pessoa (Saudades)”, sobre el poeta portugués Fernando Pessoa. Obra que participó de festivales nacionales e internacionales.

Desde el 2015 trabajó de manera independiente, en la dirección y producción de este documental, obteniendo importantes apoyos para su concreción.

Actualmente trabaja en un nuevo proyecto documental “UÑA RAMOS, ciudadano del mundo”. Por el cual ha recibido apoyo del FNA: Beca Creación 2022, en la Línea Desarrollo de Proyecto.

Trailer

Más sobre: Cultura y Arte.



