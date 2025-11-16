El consumo no repunta, comercios mayoristas de todo el país lanzan una semana de promociones

En un contexto de incertidumbre económica con sueldos que no alcanzan para llegar a fin de mes, los comercios mayoristas de todo el país se unen para reactivar el consumo con el Black Mayorista Nacional, una semana de descuentos y promociones especiales que se realizará del 17 al 23 de noviembre en todo el país.

La iniciativa, organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), está dirigida tanto al público general como a los comercios de proximidad. Durante toda la semana, los locales mayoristas adheridos —con puntos de venta físicos y online— ofrecerán descuentos de hasta el 40% en una amplia variedad de productos. Se trata de un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo.

Inspirado en el concepto de los populares eventos “Black”, se espera que las cuentas en “rojo” pasen a “negro” en los balances, trasladando ese impulso promocional al comercio tradicional, donde el autoservicio, el almacén y el pequeño comerciante siguen siendo protagonistas fundamentales del abastecimiento diario.

Ver comercios mayoristas adheridos en todo el país: https://www.cadam.com.ar/actividades/black-mayorista

Más sobre: Economia.



